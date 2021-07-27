شريف العريان يكشف عن المرشحين للفوز بميداليات جديدة في أولمبياد طوكيو

طالب المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية، المصريين بانتظار الحصول على ميداليات أكثر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد حصول هداية ملاك وسيف عيسى على ميداليتين برونزيتين في لعبة التايكوندو، مشيرًا إلى أن هداية أجرت عملية قبل البطولة مما قلل من فرصها في المنافسة على الذهبية.

وأضاف «العريان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن اللاعب محمد حمزة كان أفضل لاعب في الشيش منذ سنوات ووصوله إلى دور الثمانية يعد مفاجأة، وسننتظر ذهابه إلى أولمبياد باريس 2024 وريو دي جانيرو 2028.

وأكد أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية، أن فريال أشرف وجيانا فاروق في الكاراتيه تتجدد إليهم الأنظار، بجانب كيشو في المصارعة، بجانب أبطال الخماسي الحديث والفروسية الذين نأمل أن يجلبوا ميداليات جديدة لمصر قائلًا: «إيهاب محمد بطل مصري في الرمح يمكن أن يحصل لنا على ميدالية».

وتقام بطولة أولمبياد طوكيو 2020 وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد أن تم تأجيلها لعام كامل مع عدم وجود جمهور بجانب إجراءات مسحات بي سي آر بشكل دوري للاعبين وتواجدهم في مناطق مغلقة لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا الذي بدأ من الصين في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي في نوفمبر 2019.