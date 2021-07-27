التصريح بدفن جثة شاب انتحر بسبب أزمة نفسية بسمنود

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الاثنين، توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز سمنود، بالتحفظ على جثة شاب في نهاية العقد الثالث من عمره، عقب واقعة انتحاره شنقاً داخل منزل بمنطقة السياحية، في قرية «ميت بدر حلاوة»، للتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه، وعرضه على الطب الشرعي، قبل تسليم الجثة إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته بمسقط رأسه.

النيابة العامة تقرر عرض الجثة على الطب الشرعي ودفنها

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانتحار مواطن مقيم بقرية «ميت بدر حلاوة»، بدائرة القسم.

جهود أمنية للتأكد من وجود شبهه جنائيه في الحادث من عدمه

كما تابع فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، بقيادة العقيد خالد عبد الفتاح، وقوات من الشرطة السرية والنظامية، دورها بالانتقال إلى مكان الحادث، لمتابعة تطوراته، وسماع أقوال شهود العيان .

التحريات الأمنية: الشاب يعاني أزمة نفسيه حادة دفعته للانتحار

وكشفت التحريات الأمنية، التي أجراها الرائد محمد عمارة، عن أن الشاب يعاني من أزمة نفسيه حادة، دفعته للانتحار شنقاً باستخدام حبل ربطه بسقف غرفة نومه، وتحرر محضر بالواقعة

وباشرت النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، بسماع أقوال شهود العيان، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.