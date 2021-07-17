انتحار شاب في الهرم.. «كان بيجهز للزواج» وشنق نفسه في ظروف غامضة

تكررت حوادث الانتحار خلال الفترة الأخيرة، لأسباب قد يتخيلها المقبل على الانتحار نهاية الدنيا، إلا أنه حال أمهل نفسه فرصة للتفكير بتروٍ ما أقدم على فعل كهذا، لكن الحالة النفسية السيئة التي يعاني منها تقوده للموت برغبته ظنا أنه سيتخلص من هذه المشاكل التي تؤرقه يوميا وتنغص حياته، وآخر تلك الحوادث كان انتحار شاب في الهرم، بعدما أقدم على شنق نفسه، أمس الجمعة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، رغم استقرار حالته النفسية، حسبما أكد مصدر مطلع.

انتحار شاب في الهرم

الحادث الأخير، كان أمس الجمعة، ويتعلق بانتحار شاب في الهرم، وتحديدا في شقته الكائنة بأحد أبراج شارع حسن شاكر المتفرع من شارع البهنساوي من شارع العروبة بدائرة قسم الطالبية، حيث اكتشفت والدته انتحاره داخل إحدى غرف الشقة التي كان مقررا أن يتزوج فيها، بعدما شنق نفسه، في ظروف غامضة.

التحريات

التحريات الأولية في حادث انتحار شاب في الهرم، قالت إن الشاب المتوفى، احتفل بخطبته على فتاة أحبها منذ 3 سنوات، وكان يجهز شقته للزواج بعد عدة أشهر، وكان يتوجه للشقة لقضاء بعض الوقت فيها كما أنه كان يقتني فيها كلبين، إلا أن والدته أجرت اتصالات بصديقه وأخبرها بأنه كان برفقته، وفوجئت وباقي الجيران بانتحاره، صباح أمس، وأضافت التحريات أنه كان إنسانًا سويًا لا يعاني أي اضطرابات نفسية، فضلًا عن كونه حسن السمعة وعلى علاقة جيدة بالجميع.

جثة الشاب

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغًا بانتحار الشاب، وتوجهت إلى هناك، وعاينت جثة الشاب المتوفى، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثته، وبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بالدفن، بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما تجري مناقشة صديقه وهو آخر شخص كان برفقته، ولا تزال التحقيقات مستمرة.