عاجل.. القبض على عاطل قتل «مدرسة» أثناء سرقتها في الطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على عاطل، قتل مٌدرسة في منطقة الطالبية بالهرم، وتحرر محضر بالواقعة أحاله اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأفادت التحريات التي جرت حول الواقعة، أنه أثناء مرور ضباط مباحث القسم، استجابوا لاستغاثة الأهالي، من أحد الأشخاص يحمل سكينا وتمكنوا من ضبطه، وبمناقشته اعترف أنه شرع في سرقة إحدى السيدات بخطف حقيبتها، إلا أنها قاومته فطعنها بالسكين عده طعنات وفر هاربا.

وباستكمال الفحص وبإرشاد من المتهم، عثر على المجني عليها مدرسة مغرقة في دمائها، ولفظت أنفاسها الأخيرة، أثناء نقلها للمستشفى، وتم إخطار النيابة العامة، ولا تزال التحقيقات جارية.