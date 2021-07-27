«الجامعة العربية»: نتمنى لتونس استعادة الاستقرار والهدوء‎‎

ذكرت إذاعة «ميوزاييك» التونسية، أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية تلقى اتصالا هاتفيا اليوم من عثمان جراندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، كما ذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الاتصال تناول التطورات التي شهدتها تونس في المرحلة الأخيرة والتي أفضت إلى القرارات الرئاسية التي تم الإعلان عنها مساء أمس الأحد».

وأوضح المصدر لـ « ميوزاييك»، أن وزير خارجية تونس وضع الأمين العام في الصورة بالكامل من الوضع السياسي الذي تشهده البلاد ومن التفاعلات التي أدت إلى صدور القرارات الرئاسية الأخيرة في ضوء ما شهده الوضع الداخلي من حالة انسداد، كما ذكر المصدر أن الأمين العام شكر الوزير التونسي على مبادرته بالاتصال وشرح الوضع.

وأوضح أن أبو الغيط أكد على الاهتمام الكبير الذي تحظى به التطورات التونسية من جانب الجامعة العربية ومن جانب الرأي العام العربي كافة، كما أعرب الأمين العام خلال الاتصال عن دعم الجامعة العربية الكامل للشعب التونسي، وعن تمنياتها لتونس بسرعة اجتياز المرحلة المضطربة الحالية، واستعادة الاستقرار والهدوء وقدرة الدولة على العمل بفعالية من أجل الاستجابة لتطلعات ومتطلبات الشعب.

بعد حالة الغليان التي سادت أمس، واندلاع الاحتجاجات المتزامنة في كلّ الولايات، قرّر سعيد بعد عقد اجتماع طارئ ضمّ قيادات أمنية وعسكرية مساء الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب وذلك استنادا للفصل 80 من الدستور.

كما قرر الرئيس التونسي، تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، على أن يُشرف بنفسه على كلّ اجتماعات المجالس الوزارية، ورفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العمومية لمتابعة كلّ الذين تتعلّق بهم قضايا وشبهات فساد.