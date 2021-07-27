الرئيس الأمريكي: التعاون الثنائي المشترك ضد الإرهاب سيتواصل مع العراق

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، أمس الاثنين،أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام الجاري، مهمتها في العراق، مضيفا- خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في «البيت الأبيض»- أن التعاون الثنائي المشترك ضد الإرهاب سيتواصل بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشار بايدن، إلى أن الدور الأمريكي في العراق سيتحول إلى تقديم المشورة والتدريب، مؤكدا أن واشنطن ستقدم لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» للعراق في الفترة المقبلة.

حكومة الكاظمي تجدد التزامها بحماية أفراد قوات «التحالف الدولي»

من جانبها، جددت الحكومة العراقية، أمس الاثنين، التزامها بحماية أفراد قوات «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن في البلاد.

وأوضحت الدولتان في بيان مشترك، أن المناقشات بين بايدن والكاظمي، ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى التي حددتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وعلى القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.

وجدد الجانبان، التأكيد على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فيما أكدت واشنطن من جديد احترامها لسيادة العراق والقوانين العراقية وتعهدت بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها للحفاظ على وحدة أراضيه.

كما أكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية، مشيرة إلى أن جميع قوات التحالف الدولي عملت في العراق بناء على دعوتها.

وأكد الجانبان، أن القواعد التي تستضيف أفراد الولايات المتحدة وأفراد التحالف الدولي الآخرين هي قواعد عراقية تدار وفق القوانين العراقية النافذة وليست قواعد أمريكية أو قواعد للتحالف الدولي، وإن وجود الأفراد الدوليين في العراق هو فقط لدعم حكومة العراق في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.

اليوم.. رئيس البرلمان الإيراني سيزور سوريا في زيارة تستمر 4 أيام

وفي سوريا، قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، سيزور سوريا، اليوم، على رأس وفد برلماني، ويلتقى كبار المسؤولين السوريين خلال زيارته إلى دمشق التي تستمر 4 أيام، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح التليفزيون الإيراني، أن قاليباف سيبحث مع المسؤولين السوريين أخر التطورات على الساحة الدولية والعلاقات الثنائية وسبل توسيع العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية والتجارية.