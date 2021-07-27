مقتل محامٍ بطلق ناري في بني سويف.. وجهود لضبط الجاني

لقى محام مصرعه في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، إثر تلقيه عيارا ناريا بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحته مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بتلقيه بلاغا بوفاة محام يدعى «حسام.ح.أ» إثر تلقيه عيارا ناريا بدائرة المركز، ووجَّه مدير الأمن بسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات الحادث.

كما وجَّه مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحثي تحت إشراف اللواء أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، وقيادة المقدم محمود فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى، وضباط المباحث لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني والسلاح المستخدم في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية وقوع مشادات بين عائلتين متجاورتين بينهم عائلة المجني عليه، صباح الإثنين، بسبب انفجار ماسورة المياه، تجددت مساء الإثنين، وأثناء ذلك تلقى المحامي عيارا ناريا أراده قتيلًا أثناء سيره، في ظل وجود خلافات سابقة بين العائلتين.

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة الواسطى التحريات لكشف ملابسات الحادث وتحديد الجناة.

من جانبه، قال أحمد شعبان الجميل، أمين صندوق النقابة الفرعية للمحامين ببني سويف، إن وفدًا من النقابة توجه على الفور للمستشفى لمتابعة الإجراءات، كما توجه عضو مجلس النقابة الفرعية عن محكمة الواسطى، إلى مركز شرطة الواسطى لمتابعة التحقيقات.

وأصدرت النقابة، بيانًا، قالت فيه: «ينعى مجلس نقابة محامي بني سويف الزميل حسام حنفي حسين الجندي المحامي بأبوصير الملق مركز الواسطى ببني سويف، الذي وافته المنية، مساء اليوم، إثر حادث جنائي مرير».

وأشارت إلى أن مجلس نقابة محامي بني سويف في حالة انعقاد الآن، وتواصل مع كل الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقة ولحق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر البيان، أن مجلس نقابة محامين بني سويف لم ولن يفرط في الوصول لحق الزميل رحمه الله عليه، معربًا خالص التعازي لأسرة الزميل، ولكل محامي ببني سويف وللجمعية العمومية لمحامي الواسطى.