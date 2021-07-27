سكرتير البعثة المصرية بطوكيو: توقعات بحصولنا على مزيد من الميداليات

هنأ المهندس شريف العريان، أمين عام اللجنة الأولمبية وسكرتير عام البعثة المصرية في طوكيو، الشعب المصري بالإنجاز الذي حققته البعثة المصرية، مشيدًا بما حققه لاعبو مصر ونجاحهم في المنافسة، خاصة في رياضة التايكوندو، لافتًا إلى أن مصر فقدت فرصة الفوز في رياضة الرماية وأن لاعبي التايكوندو فرحوا البعثة المصرية.

وأوضح العريان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، أن لاعبي السلاح كانوا قاب قوسين من الفوز ووصلوا لربع النهائي ولم يصلوا لنصف النهائي.

وأشار إلى أن البعثة تتمنى تحقيق ميداليات أخرى، مؤكدًا أن بعثة مصر تتكون من 133 لاعبا ولاعبة في 23 لعبة وأن هناك 7 لاعبين داخل المنافسة على ميداليات، متوقعًا الحصول على 4 ميداليات خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحصول على ميداليات أخرى سيكون توفيقا من الله.

وتوقع العريان وجود منافسات للاعبي الكارتيه، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين قريبين من نصف النهائي والحصول على ميداليات، متوقعا حصولهم على ميداليات أولمبية.

كما توقع العريان حصول مصر على ميداليات في المصارعة الرجالية والنسائية، مضيفًا «في الرياضة الفوز بيجيب فوز والميدالية بتجيب ميدالية وبتخف الضغوط على الإداريين واللاعبين والمدربين»، مؤكدَا أنهم لا يبحثون على رياضة معينة لتحقق الفوز وتحصل على ميداليات وأن الجميع يرغب في حصول البعثة على المزيد من الميداليات.

وأشار العريان لوجود فرص لفوز الفرق الجماعية، مؤكدًا أن القرعة كانت في غير صالح المنتخب المصري لكرة القدم وأن الفوز على أستراليا يضمن التأهل والفوز بفرق هدفين يضمن التأهل بغض النظر عن نتيجة الفرق الأخرى، متوقعًا فوز فريق كرة اليد ووصوله لنصف النهائي.