رئيس «الأولمبية المصرية»: راضون عن نتائجنا في طوكيو بنسبة 99%

أشاد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بتتويج هداية ملاك بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للسيدات، وسيف عيسى بالميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو للرجال، ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو، موضحًا أن هذا الأمر يُعد بداية فقط، والقادم سيكون أفضل بكثير، وأنه راض على ما حققته مصر بنسبة 99%، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «صدى البلد».

وأضاف «حطب»، أن اللاعبة هداية، كانت مصرة على الفوز وكانت تحمل بلدها في قلبها وأنه من المتوقع إحراز تقدم في ألعاب الجودو والمصارعة والكاراتيه والخماسي، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية تعلم جيدا ما هي الألعاب الذي يستطيع المنتحب حصد جوائز بها، موضحًا أنه يوجد ألعاب لا يمكننا إحراز ميداليات بها مثل تنس الطاولة، كما أن الألعاب الصعبة والتي لم تحقق فيها مصر مكاسب هي التي بدأت خلال افتتاح طوكيو 2020.

وأردف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مصر قدمت 5 آلاف دولار للاعبين لهداية وسيف تشجيعا لهما، وتم رفع قيمة مكافأة الميدالية البرونزية 50 %، وأصبحت 750 ألف جنيه تشجيعا لأولدنا، كما أنه تم إعداد اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو على أعلى مستوى، مؤكدًا أن مصر حصدت نصف الميداليات في بطولة التايكوندو في أولمبياد طوكيو، مضيفا أنه راضي عن ما حققته مصر بنسبة 99 %.

وتابع: «نعرف إمكانيات اللاعبين ونأمل في حصد العديد من الميداليات بلا شك، ومصر دائمًا تبحث عن النجاح وليس التمثيل المشرف فقط، والقادم أفضل لنا، وأتعجب من مطالبة البعض بمحاسبة اللجنة والاتحادات بسبب الإخفاقات، ولكن على أرض الواقع هناك رضا كبير عن مستوى البعثة المصرية حتى الآن في الأولمبياد».