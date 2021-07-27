سارة سلامة تثير الجدل بـ«نيو لوك».. ومتابعون: «بوَّظت وشها»

أثارت الفنانة سارة سلامة، عبر حسابها على «فيسبوك»، الجدل بعد نشر أحدث صورة لها وتبدو بملامح متغيرة جدا بعد إجراء عدد من عمليات التجميل.

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: «بوظت وشها كانت حلوة، بقت شبههم كلهم»، وعلق آخر: «دي الأستاذة سارة سلامة بس مش عارفين دي فلاتر ولا تجميل».

سارة سلامة في مسلسل «إسعاف يونس»

وشاركت سارة سلامة مؤخرا في مسلسل «إسعاف يونس» أمام الفنان الشاب محمد أنور، وقالت سارة سلامة، خلال لقاء سابق ببرنامج «عين أون لاين» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى «بيري»، وتعمل في «سيرك» تقدم خلاله إحدى الفقرات، مشيرة إلى أن شخصيتها تتمتع بالجرأة.

وكشفت سارة أنها واجهت عدة صعوبات أثناء تصوير مشاهدها من بينها النار، إذ لم تكن تتخيل أن تُدخل يدها في حلقات محاطة بالنار، ولذلك كان الأمر صعبًا للغاية.

ويتضمن العمل 10 حلقات، وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي معتمدًا على كوميديا الموقف وليس الإفيهات، ويجسّد «أنور» خلال أحداث المسلسل دور طبيب يدعى يونس يعمل كل حلقة مع مريض جديد يعاني من مرض مختلف.

«إسعاف يونس» بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة «سينرجي».