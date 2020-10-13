سارة سلامة تروي تجربتها في "إسعاف يونس": واجهت مواقف صعبة

كشفت الفنانة سارة سلامة، عن تفاصيل دورها في مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمال Watch It الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا على مدار 10 حلقات.

وقالت "سلامة" في تصريحات صحفية، إن الشخصية التي تجسدها تدعى "عبير"، إلا أن الجميع ينادونها خلال أحداث المسلسل باسم "بيري"، متابعة أنها شخصية أشبه بالرجال: "مش خجولة، لكنها مهتمة بنفسها"، لافتة إلى أنها تعمل في السيرك وتنفذ بعض الفقرات الصعبة.

في ذات السياق، أشارت إلى أنها واجهت عدة صعوبات أثناء تصوير مشاهدها من بينها النار، إذ لم تكن تتخيل أن تُدخل يدها في حلقات محاطة بالنار، ولذلك كان الأمر صعبًا للغاية.

وعن عرض المسلسل عبر منصة Watch it، أكدت أنه أمر طبيعي وإيجابي للغاية، بعد أن أصبحت التكنولوجيا متاحة للجميع، لافتة إلى أن أغلب الناس يقضون أوقاتهم في تصفح المواقع الاجتماعية واستخدام التطبيقات المختلفة.

"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

من جانبه كشف نجم مسرح مصر الفنان محمد أنور عن تفاصيل بـ"إسعاف يونس"، الذي يقوم من خلاله بدور البطولة المطلقة لأول مرة.

وقال "أنور" في بيان، إنه لم يكن يحلم مطلقًا بدور البطولة، إلا أن الأمر حدث بمحض الصدفة، بعد أن وجد الفكرة المناسبة، لافتًا إلى أنه عُرض عليه العديد من البطولات في السابق، لكنه أراد أن تكون البداية مميزة وقوية، معلقًا: "سهل تبقى بطل بس مش سهل تنجح".

وأشار إلى أن التحضيرات انطلقت منذ أكثر من عام، لافتًا إلى أنه خلال هذه الفترة، اضطروا إلى تغيير أحداثه أكثر من 11 مرة، ليتوافق مع المستجدات.

وأضاف أن قصة المسلسل تدور في إطار كوميدي، مؤكدًا أنه اعتمد على كوميديا الموقف، وليس على الإفيهات.

في السياق ذاته، أشار إلى أن اسم المسلسل لا يرتبط بالفنانة إسعاد يونس، لكن بطبيعة مهنة البطل، لافتًا إلى أنه يجسد خلال أحداث المسلسل دور طبيب يُدعى "يونس"، يتعامل فى كل حلقة مع مريض جديد يعاني من مرض مختلف، مشيرًا إلى أن شخصيات المرضى، يجسدها الكثير من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد فهمي، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، وغيرهم.

وأكد "أنور" أن ردود فعل ضيوف المسلسل جعلت الكثير من الفنانين يطلبون المشاركة في الحلقات المقبلة، إلا أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تصويره، ولذلك سيتم الاستعانة بهم في الجزء الثاني، الذي لم يتم تحديد موعد تصويره.