تفاصيل العثور على جثة تاجر في حالة تعفن داخل شقته بمدينة الشروق

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة متعفنة لتاجر، داخل شقته في مدينة الشروق، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي.

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق بمنطقة الشروق، وبالانتقال تبين أن الشقة ملك لتاجر، وعقب استئذان النيابة العامة، جرى كسر باب الشقة، والعثور على جثة التاجر في حاله تعفن وانتفاخ تام، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة العامة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وقال مصدر أمني، إنه جرى التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لفحص جميع المترددين على العقار، وأضاف المصدر أن تقرير الطب الشرعي سوف يكشف لغز العثور على الجثة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة أم لا، وبناء عليه سوف يحدد فريق البحث طريقة عمله.