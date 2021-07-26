عاجل.. انتشال جثة الطبيب الثاني غريق شاطئ ميامي بالإسكندرية

تمكن فريق «غواصين الخير»، قبل قليل، من انتشال جثمان الطبيب الثاني، الذي لقى مصرعه غرقاً، في شاطئ «فريسكا»، بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، بعد ساعات من انتشال جثة أحد طبيبين، لقيا مصرعهما صباح اليوم الاثنين.

وبحسب قائد فريق «غواصين الخير»، الكابتن إيهاب المالحي، فقد تم انتشال جثتي الطبيبين أحمد ياسر، وأحمد فتحي، اللذين لقيا مصرعهما غرقاً أثناء السباحة بشاطئ «فريسكا»، شرق الإسكندرية، حيث تم انتشال أحدهما في الصباح، بينما استمرت أعمال البحث عن جثمان الغريق الثاني إلى أن تم العثور عليه مساء اليوم.

وجددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الاثنين، تحذيراتها للمصطافين، وحثتهم على ضرورة الالتزام بالتعليمات لتجنب الغرق، وذلك مع إعلانها حالة الطوارئ لليوم الرابع على التوالي، نظراً لاستمرار سوء حالة البحر وارتفاع الأمواج، الأمر الذي سبب عدداً من حالات الغرق.

وشددت إدارة المصايف على عدم التوغل في مياه البحر، والاكتفاء بالتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ، لتجنب تيارات السحب، ويفضل ارتداء لايف جاكت، وتجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

وأصدرت الإدارة تعليماتها إلى كافة الشواطئ برفع الراية الحمراء، في محاولة لإعلام الجميع بخطورة العوم في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة، مثل شواطئ العجمي، مع التشديد على تجنب مخالفة نزول مياه البحر بعد الغروب، والتي تشكل خطراً داهماً على المصطافين لانعدام الرؤية.

كما طالبت المصطافين بالاستجابة لتعليمات فرق الإنقاذ بشكل تام حفاظاً على حياتهم، وإخلاء مياه البحر متى طلب منهم ذلك، لافتة إلى أن الالتزام بالتعليمات يجنب المصطافين خطر الغرق، بعد تعدد تلك الحوادث خلال الأيام القليلة الماضية.