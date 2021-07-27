الحكومة: مصر تتقدم 5 مراكز عالميا في «مرونة مواجهة كورونا»

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تقدّم مصر في «مؤشر تصنيف مرونة كورونا» 5 مراكز دولية، وذلك وفق المُؤشر الذي أصدرته وكالة «بلومبرج» العالمية خلال شهر يونيو 2021.

وأوضح «معلومات الوزراء»، في نشرته الإخبارية الصادرة عنه صباح اليوم، أنّ مصر تحتل المركز الـ33 على مستوى العالم، والمرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية.

مؤشر مرونة كورونا: مصر تتقدم 5 مراكز دوليا في يونيو 2021

وتُصدر وكالة «بلومبرج» تقريرا دوريا، تقيس فيه «مرونة الدول في مواجهة كورونا»، والذي يرتكز على تعامل الدولة مع جائحة كورونا، وقدرتها الاقتصادية والصحية على مواجهة الجائحة، وغيرها من المعايير.

ووفق إصدار شهر يونيو 2021 من «مؤشر تصنيف مرونة كورونا»، جاءت مصر في المرتبة الـ33 على مستوى العالم، مقابل المركز الـ38 على مستوى العالم خلال شهر أبريل الماضي، متقدمة 5 مراكز كاملة، وذلك حسب ما أعلن «معلومات الوزراء» في إصداره.

ولفت «المركز»، إلى أنّ تحليل موقف مصر في المؤشر خلال شهر يونيو، انتهى إلى حصول مصر على 58.9 نقطة خلال شهر يونيو 2021، مقابل 50.1 نقطة في شهر أبريل الماضي.

مصر الثالثة عربيا في مؤشر «مرونة كورونا»

واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول على مستوى الدول العربية في «مرونة كورونا»، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم مصر.

وعلى المستوى العالمي، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في صدارة تصنيف «بلومبرج»، بسبب زيادة أعداد الحاصلين على لقاحات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوڤيد – 19»، وبفضل حزمة تحفيز القطاع الصناعي، والتي رصدت لها السلطات الأمريكية 1.9 تريليون دولار أمريكي، فيما جاءت دولة الأرجنتين في المركز الأخير، وفق «المؤشر».

ويقيس «مؤشر تصنيف مرونة كورونا»، قدرة الدولة على التعامل بفعالية مع «كوڤيد -19»، مع المواجهة بأقل أثر اجتماعي واقتصادي ممكن.

وتعتمد «بلومبرج» بحسب «إعلامي الوزراء»، على عدة مؤشرات في تصنيف الدول، بينها الآثار المترتبة على قيود مواجهة كورونا على اقتصاد الدولة، وحرية تنقل الأفراد، ومعدل الإصابات والوفيات، وإمكانيات نظام الرعاية الصحية في تلك الدولة، فضلا عن القدرة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للتعامل مع الفيروس.