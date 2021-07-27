بعد جمود لأكثر من عامين.. اتصالات جديدة لاستعادة الثقة بين الكوريتين

بعد نحو عامين ونصف العام من الجمود، وإعلان كوريا الشمالية قطع الخط الساخن مع جارتها الجنوبية، في ظل توتر العلاقات بين البلدين العام الماضى، أعلنت حكومتا كوريا الجنوبية والشمالية اليوم الثلاثاء، أن زعيمي البلدين أعادا قنوات الاتصال المعلقة بينهما واتفقا على تحسين العلاقات.

وتجمدت الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بهدف تجريد كوريا الشمالية من أسلحتها النووية خلال العامين الماضيين.

وفى الوقت الذى قد تساعد فيه هذه الخطوة في تخفيف العداوات في شبه الجزيرة الكورية، فمن غير الواضح ما إذا كانت «بيونج يانج» ستذهب إلى أبعد من ذلك لإحياء برامج التعاون النشطة السابقة مع جارتها الجنوبية، والعودة إلى المحادثات النووية مع واشنطن وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

فى السياق ذاته، يقول بعض الخبراء إن «كيم جونج أون»، زعيم كوريا الشمالية، ينوي فقط تلميع صورته الدولية أو استغلال كوريا الجنوبية، قبل الاستئناف المحتمل للمحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح مكتب رئيس كوريا الجنوبية، «منذ أبريل الماضي، تبادل الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الرسائل الشخصية عدة مرات، وقررا تطبيع قنوات الاتصال عبر الحدود كخطوة أولى نحو تحسين العلاقات».

وأضاف «بارك سو هيون»، المتحدث باسم البيت الأزرق في تصريحات تلفزيونية، إن الزعيمين اتفقا على استعادة الثقة المتبادلة وتطوير علاقاتهما مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى إن الكوريتين أعادتا فتح قنوات الاتصال في وقت لاحق صباح الثلاثاء، وأكدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إعلان كوريا الجنوبية بسرعة.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية: «الآن، ترغب الأمة الكورية بأكملها رؤية العلاقات بين الشمال والجنوب تتعافى من النكسات والركود في أقرب وقت ممكن».

ووافق كبار قادة الدولتين على اتخاذ خطوة كبيرة في استعادة الثقة المتبادلة، وتعزيز المصالحة من خلال استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين من خلال التبادلات العديدة للرسائل الشخصية في الآونة الاخيرة.

وكان رئيس الحكومة الكورية الجنوبية، دعا الشهر الماضي، قادة كوريا الشمالية، إلى العودة لطاولة الحوار، من أجل ما قال إنه إحياء لعملية السلام بينهما.