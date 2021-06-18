زعيم كوريا الشمالية: نستعد للحوار والمواجهة مع واشنطن

قال زعيم كوريا الشمالية، «كيم جون أون»، إن بلاده عليها الاستعداد للحوار والمواجهة مع واشنطن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالي، شدد على الحاجة إلى الاستعداد التام للمواجهة.

وعرض «كيم جونج أون»، استراتيجية كوريا الشمالية وتوجهاتها السياسية تجاه الولايات المتحدة في الاجتماع العام الذي استمر 3 أيام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكروية الجنوبية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية: «قدم الزعيم تحليلًا مفصلًا لاتجاه سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه جمهوريتنا، وأوضح الرد الاستراتيجي والتكتيكي المناسب واتجاه الأنشطة التي يجب الحفاظ عليها في العلاقات مع الولايات المتحدة في الفترة المقبلة».

ودعا الزعيم الشمالي، لبذل الكثير من الجهود للسيطرة على الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل مستقر.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي نددت كوريا الشمالية بسياسته العدائية تجاهها، عقد قمة مع «كيم جونج أون» يومًا ما.

وأكد المسؤول الأمريكي، أنه لن يفعل ذلك من دون أن ينتزع من الزعيم الكوري الشمالي التزامات واضحة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

البيت الأبيض: الرئيس بايدن لا يمانع في عقد لقاء مع نظيره الصيني «شي جين بينج»

من جانبه؛ قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس الخميس، إن أول رحلة خارجية لرئيس الولايات المتحدة جو بايدن، أظهرت وحدة مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي «الناتو» في التصدي للصين، مشددًا في الوقت نفسه على أن بايدن لا يمانع في عقد لقاء مع نظيره الصيني «شي جين بينج».

سوليفان: قمة «الناتو» نجحت للمرة الأولى في التعامل بجدية مع التحدي الأمني الذي تشكله بكين

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن بايدن قاد مجموعة السبع نحو مخطط بنية تحتية بديل لمبادرة الحزام والطريق الصينية، كما أن قمة «الناتو» نجحت للمرة الأولى في التعامل بجدية مع التحدي الأمني الذي تشكله بكين.

وأشار سوليفان، للصحفيين، إلى حل النزاع القديم بين شركتي بوينج الأمريكية وإيرباص الاوروبية باعتباره رسالة مفادها أن الغرب متحد ضد ممارسات الصين الضارية، موضحا أن بايدن تولى بثقة ومهارة زعامة العالم الحر في هذه الرحلة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الرئيس السابق «دونالد ترامب» تخلى عن هذه المسؤولية، والرئيس الحالي استعادها الآن بشكل مؤكد.

وتابع سوليفان بأن القمتين وضعتا الأسس لإثبات أن الديمقراطيات يمكن أن تخدم شعوبها وشعوب العالم، مضيفا أن الرئيس الأمريكي، يرحب بأي فرصة للتباحث أكثر مع نظيره الصيني.

وأشار سوليفان إلى أن وجهة نظر بايدن تنطبق أيضا على الصين و«شي جين بينج»، وسيبحث عن فرص للتعامل مع الرئيس الصيني في المستقبل، موضحا أنه يخطط لعقد لقاء بين الرئيسين.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه من المرجح مشاركة الرئيسان في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إيطاليا في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن «في وقت قريب جدا سنجلس للعمل على الطريقة الصحيحة التي تمكّن الرئيسين من الانخراط في لقاء شخصي».

وفي سياق آخر، كشف الرئيس السويسري «جي بارميلين» الذي استضافت بلاده القمة الروسية الأمريكية، أول أمس، عن انطباعاته الشخصية عن الاجتماع مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن.

وقال بارميلين في مقابلة مع قناة «آر تي إس» التلفزيونية السويسرية، ردا على سؤال، حول أكثر اللحظات التي لا تنسى في القمة: «تحدث جو بايدن وفلاديمير بوتين لمدة 5 دقائق، وشعرت على الفور أن كل شيء يسير على ما يرام بينهما، كأشخاص عاديين».

وعقدت أول قمة بين بوتين وبايدن في جنيف، أمس الأول الأربعاء، استمرت 4.5 ساعة، أعلن الطرفان في أعقابها عن توصلهما إلى نتائج مرضية في العديد من نقاط الخلاف بين البلدين.

وأشاد بارميلين، بصراحة الرئيس الروسي، موضحا أن: «فلاديمير بوتين هو واحد من الذين لا يدورون حول الموضوع كلماته مباشرة وموجهة نحو الهدف وأنا شخصيا أقدر هذه الخصلة».