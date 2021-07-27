الصحة: «الناس نسيت كورونا.. والفيروس مالوش أمان»

كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل أقل معدل يومي للإصابات منذ انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا خاصة بعد 35 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

ووفقا لتقارير وزارة الصحة والسكان يعتبر أمس هو أول يوم لتسجيل أقل معدل بالإصابات، ليصل الإجمالي في مصر إلى 284059 من ضمنهم 227970 حالة تم شفاؤها.

الصحة تسجل أقل معدل يومي لإصابات فيروس كورونا في الموجة الثالثة

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن المعدلات اليومية لإصابات فيروس كورونا فى انخفاض كبير وملحوظ، مشيرًا إلى أن توقعات اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تتضمن الانخفاض في أعداد مصابي الفيروس واستقرار عدد الوفيات حتى شهر أغسطس المقبل المقبل.

الصحة: المواطنين نسوا أن في فيروس

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن الفترة الأخيرة وخلال إجازة العيد الأضحى رصدت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا مجموعة من الملاحظات على مدى التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن المواطنين ضاربين بالإجراءات الاحترازية عرض الحائط وهناك ارتفاع فى عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة ولكن زيادة طفيفة»، متابعًا «الناس ليه بتنسي إن في فيروس .. الفيروس مالوش أمان .. أى وقت ممكن نتعرض لانتكاسة .. ساعدونا».

وتابع المصدر: أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من الازدهار في توفير لقاحات متنوعة خاصة للمسافرين وللمواطنين العاديين، مؤكدا ان الدولة تسعي لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري ونأمل مساعدة المواطنين في تحقيق هذا الهدف؛ لأن نسب الوفيات في أي موجة تتوقف على عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح، مؤكدا أن اللقاح يخفف من حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.