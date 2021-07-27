وزير الإسكان يتابع تنفيذ أعمال التطوير في «الوراق الجديدة»

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق «مدينة الوراق الجديدة»، يتبع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقف التنفيذي للعمارات السكنية الجاري تنفيذها، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والهيئة.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس أسامة شوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، بشأن الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان البديل، الجاري تنفيذها بالمدينة لمن يرغب من السكان في العودة إلى الجزيرة بعد تطويرها، حيث يجرى تنفيذ 18 برجًا سكنيًا، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات بعدد من الأبراج.

وأكد الجزار، أنّ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهدف لتطوير جزيرة الوراق، وإنشاء مجتمع عمراني حضاري حديث، موجّها بالإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع التطوير للارتقاء بالمستوى العمراني للجزيرة، وإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنّ مدينة الوراق الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع التي يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار جهود وزارة الإسكان لتنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر 2052، وتتمثل أهم أهدافه في مضاعفة نسبة المعمار في مصر من 7% إلى 14%.