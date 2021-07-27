تداول 4500 طن بضائع و345 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تداول 4500 طن بضائع و345 شاحنة، وشملت حركة الواردات 2600 طن بضائع و203 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 1900طن بضائع و142شاحنة، و وإجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن.

ووفقا للبيان، يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين محبة والحرية2 وغادرت السفينة امل كما شهد ميناء نويبع رحلة مكوكية للسفينة سينا .

وفي سياق آخر حاصر جهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر البقع الزيتية التي ظهرت في شواطئ مدينة سفاجا حتى لا تمتد للمياه المفتوحة، وجرى تشكيل لجنة لتحديد مساحتها ومصدرها، ووجود أضرار على البيئة البحرية من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في حدوث البقعة الزيتية إلى جانب تحديد قيمة التعويضات المالية بالأضرار التي لحقت بالبيئة.

كانت جمعية الانقاذ البحري وحماية البيئة بمحافظة البحرالأحمر، تلقت بلاغا بوجود تلوث بترولي كثيف بأحد الشواطئ بمدينة سفاجا بمحافظة البحرالأحمر وتم اخطار الجهات المختصة وعمليات محافظة البحرالاحمر، لمتابعة الواقعة وجارى التحقيقات

وأشار حسن الطيب الخبير البيئ ومستشار جمعية الانقاذ البحري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جمعية الانقاذ البحرى تلقت بلاغًا من متطوعة وإحدى عضوات جمعية الانقاذ البحري ورعاية البيئة البحرية بوجود تلوث بحري كبير جنوب مدينة سفاجا بحوالي 10 كيلو تقريبًا، مؤكدًا أنها قامت بتوثيق الواقعة وتصويرها والابلاغ الفوري عنها، وإخطار الجهات المختصة لمتابعة البقعة والعمل علي إزالة التلوث.