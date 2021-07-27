إصابة 4 أشخاص في تصادم على طريق «سوهاج – البحر الأحمر»

أصيب 4 أشخاص في تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نصف نقل على طريق «سوهاج – البحر الأحمر»، بدائرة مركز أخميم، في محافظة سوهاج، مساء اليوم الاثنين، تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، كما تم رفع أثار الحادث من على الطريق، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بسوهاج بلاغاً يفيد بحدوث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نصف نقل، علي الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، إلى محل الواقعة، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تبين من المعاينة والفحص إصابة كل من: «محمد عباس علي»، 50 سنة، يقيم بدائرة مركز جرجا، باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بالذراع الأيسر بطول 20 سم، وابنه الطفل «محمود محمد عباس علي»، 6 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«إيمان فهمي عبد الحميد»، 30 سنة، تقيم بمركز البلينا، بجرح قطعي بالشفة السفلى، وكدمة بالانف، وسحجات متفرقة بالجسم، و«تسنيم طارق حمدي حافظ»، 10 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق البحر الأحمر بمحافظة سوهاج، حيث وقع الحادث في منطقة الكيلو 10، بدائرة مركز أخميم، تم نقل المصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي، وتم رفع أثار الحادث من على الطريق، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.