المؤهل دبلوم والمهنة دكتور.. عاطل يمارس مهنة الطب منذ 12 عاما ويمتلك 6 عيادات

يتوافد عليه المئات من كل حدب وصوب، على عياداته الست، طيلة 12 عامًا متواصلة، يفحصهم ويكتب «الروشتات»، مقتنعين أن الله سيتم شفاؤهم على يد ذلك الطبيب الذي لاقى شهرة واسعة في قرية فيديمين بمركز سنهور بمحافظة الفيوم للعلاج.

ولم يخطر ببال مرضاه يومًا ما أنه بعد 12 عامًا، يكتشفون أن طبيبهم «مزيفًا» ولا يمتلك شهادة في الطب أو حتى مؤهل عالٍ، حتى الكارنيه الذي يشير إلى أنه محاميًا اتضح أنه «مزورًا»، بل أنه حاصل على دبلوم «صنايع»؛ ليهرع الأهالي في حالة فزع ويلقون بأدويته في القمامة، وهم في حالة صدمة من أنهم قد يكونوا أصيبوا بأي أعراض جانبية نتيجة الورشتات التي كان يكتبها الطبيب «المزيف».

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب بالفيوم

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز شرطة سنهور، بالقبض على عاطل ينتحل صفة طبيب ويزاول مهنة الطب منذ 12 عامًا ويمتلك 6 عيادات، وذلك في نطاق فيديمين وسنهور، كما أنّه يحمل كارنيه مزورًا لمزاولة المحاماة.

المؤهل دبلوم والمهنة دكتور

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها الرائد محمد عشري، رئيس مباحث مركز سنهور، أنّ المتهم يدعى عبد التواب طحلاوي «46 عامًا»، حاصل على دبلوم صنايع، ويمتلك 6 عيادات لمزاولة مهنة الطب في مناطق متفرقة بسنورس، وبدأ بمزاولة المهنة منذ 12 سنة ورغم ذلك لم يكتشف أحد أمره.

ضبط عاطل انتحل صفة طبيب منذ 12 عامًا

وبيّنت التحريات الأولية أنّ الطبيب النصاب، بدأ بفتح عيادة في قرية سنهور لمدة 3 سنوات، ثم أغلقها، وقرر فتح عيادة أخرى بقرية فيديمين، وفور الاشتباه به تم عمل التحريات اللازمة عنه، وإعداد الأكمنة حتى جرى ضبطه.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اصطحاب الطبيب «النصاب» إلى قسم شرطة سنهور لتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لتتولى التحقيق.