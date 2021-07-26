بسبب كثرة طلباتها وبكائها.. أم تقتل طفلتها بإغراقها في برميل مياه بالفيوم

قررت نيابة مركز طامية بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الاثنين، حبس ربة منزل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما تجردت من مشاعر الأمومة، وقتلت ابنتها بطريقة بشعة، حيث أغرقتها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب كثرة طلباتها وبكائها المستمر، وذلك دون أن يرق قلبها لتوسلات بناتها بترك شقيقتهن، أو أن تتأثر بمحاولات ابنتها للنجاة بحياتها والخروج من البرميل، فأصرت على إزهاق روح طفلتها وظلت مُمسكة بها بيديها بقوة تحت المياه بداخل البرميل حتى استسلمت طفلتها للموت ولفظت أنفاسها الأخيرة.

ربة منزل تقتل ابنتها بطريقة بشعة بالفيوم

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من أهالي قرية سرسنا بمركز طامية، يفيد بقيام ربة منزل بقتل طفلتها الصغيرة فاطمة أحمد محمد عبد التواب، 9 سنوات، بإغراقها في برميل مياه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

أمن الفيوم يضبط أم قتلت ابنتها بطريقة بشعة

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة الرائد محمد عبد الحكم إلى مكان البلاغ، وجرى العثور على الأم القاتلة وعلى جثة الطفلة ملقاه في برميل مياه، وباستخراج الجثة تبين تحول لون جسد الطفلة إلى الأزرق، وتورمه، بسبب انقطاع نفس الطفلة خلال إغراقها بالإضافة إلى ابتلاعها كمية كبيرة من المياه.

مريضة نفسياً.. ربة منزل تقتل طفلتها بالفيوم

وأفادت التحريات الأولية التي أجراها فرع البحث الجنائي برئاسة اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أنّ الأم القاتلة ربة منزل وأنّها أُم لثلاثة فتيات الطفلة المجني عليها أصغرهن، وأنها أُصيبت بمرض نفسي منذ فترة طويلة، وتحصل على علاج، وفي ذلك اليوم كانت ابنتها تطلب طلبات كثيرة وتبكي لتنفيذ طلباتها فأمسكت بها والدتها وأغرقتها في البرميل.

زوج الأم القاتلة يتهمها بقتل ابنته

واتهم والد الطفلة فاطمة، زوجته بقتل ابنتها، مؤكداً أنّها كانت دائمة التعدي على بناتهم الثلاثة بالضرب بطريقة وحشية، ورغم تناولها الأدوية بصورة منتظمة لم تتحسن حالتها النفسية، وانتهى الأمر بمقتل طفلته.