زوج ضرب زوجته.. تجدد مشاجرة بين عائلتي الزوجين بالفيوم وإصابة 15

رغم تدخل الكثيرين إلا أنّ نيران الفتنة اشتعلت مجددا بين عائلتي «عرفة» و«صبري»، بمنطقة الشيخة شفا بميدان الحواتم، بمحافظة الفيوم، 3 مرات حتى الآن مما تسبب في إصابة 15 شخصاً والقبض على 23 آخرين، بالإضافة إلى ترويع الآمنين في منازلهم، الذين لا يخشون الخروج إلى الشارع خوفاً من الإصابة بطلق ناري في المناوشات المستمرة بين العائلتين، والتي لا تتوقف رغم ضبط عددٍ كبيرٍ من أفراد العائلتين.

بسبب المصاهرة.. حرب شوارع بين عائلتين بالفيوم

بدأت الواقعة بتلقي اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يُفيد ورود بلاغ من العميد مصطفى المصري مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، حول نشوب مشاجرة بمنطقة الحواتم بين عائلتين بسبب المصاهرة، حيث ضرب زوج زوجته فلجأت لأسرتها الذين اعتدوا على الزوج فتطور الأمر إلى مشاجرة بين العائلتين استخدمت فيها الأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

الأمن يضبط 18 متهماً في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

وعلى الفور توجهت قوة من قسم ثان الفيوم، برئاسة المُقدم محمد سيد دعبس رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وجرى السيطرة على المشاجرة، وإلقاء القبض على 18 شخصاً من العائلتين، وبحوزتهم بعض الأسلحة النارية، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وجرى تجديد حبسهما عدة مرات، فيما تم نقل المصابين الخمسة إلى مستشفى الفيوم العام.

إصابة 5 في تجدد الاشتباكات بين عائلتين بالفيوم

وبعد مرور يومين تجددت الاشتباكات مرة أخرى بين العائلتين ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، ولم يتمكنوا من ضبط أحد بسبب هروب المتهمين قبل وصول الأمن.

اشتعال الفتنة للمرة الثالثة بين عائلتين بالفيوم

واشتعلت الفتنة بين عائلتي «عرفة»، و«صبري»، مُجدداً أمس للمرة الثالثة، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وضبط 5 آخرين، ليرتفع بذلك أعداد المصابين إلى 15 شخصاً، وضبط 23 شخصاً، وجرى فرض كوردون أمني بالمنطقة لمنع تجدد الاشتباكات مرة أخرى.