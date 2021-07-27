جدول زمني لإنهاء مشروعات الغاز الطبيعي بشبين القناطر ضمن حياة كريمة

تابع المحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر الأعمال الجارية لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعي وخطوط وشبكات ووصلات المنزلية بالمدينة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بحضور المهندس محمد علي مدير عام شركة غاز مصر بالقليوبية ومهندسي شركة الغاز ومقاول التنفيذ

وأكد العرفي خلال جولة تفقدية اليوم، علي سرعة الانجاز وفقا للجدول الزمني المحدد مع التنبيه علي المقاول بوضع علامات إرشادية بمناطق العمل ورفع نواتج الحفر اول بأول لعدم إعاقة السير وحركة المرور مع تسوية اماكن الحفر حتي يتسني البدء في خطة رد الشئ لأصله بالمناطق التى تم العمل بها

رئيس شبين القناطر: تنسيق كامل بين الجهات المشاركة في حياة كريمة

في سياق متصل تابع رئيس مركز ومدينة شبين القناطر الأعمال الجارية بقريتي كفرشبين والشوبك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتنسيق الكامل بين شركات غاز مصر بالقليوبية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بشبين القناطر والكهرباء والمصرية للاتصالات، لاستمرار اعمال التنسيق الكامل للأعمال الجاري تنفيذها والمزمع تنفيذها لقريتي كفرشبين والشوبك في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والاتصالات والغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات لسرعة تحقيق معدلات الإنجاز المرجوة وتذليل المعوقات وتسهيلها في إطار التعاون الإيجابي للأعمال الجاري تنفيذها ضمن اعمال المبادرة الرئاسيه حياة كريمة بشبين القناطر .

حملة صيانة أعمدة الإنارة العامة بالوحدة المحلية بنوي في شبين القناطر

في سياق آخر قامت الوحده المحلية بنوي مركز شبين القناطر بحملة لصيانة أعمدة الإنارة العامة بدائرة الوحدة قرية نوب طحا حيث تم صيانة الكشافات الموجودة واستبدال القطع التالفة وتمت الأعمال بمعرفة خالد شعلان مسؤول الكهرباء بالوحدة وسيد عبادة سائق بالحملة واشراف أحمد رزق رئيس الوحده المحليه بنوي

رئيس شبين القناطر يتابع أعمال مبني مجلس المدينة الجديد

فيما أجري خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر جولة لمتابعة اعمال الانشاءات الجارية لمبنى مجلس المدينة الجديد وتبين ان الاعمال تتم بمعدلات مناسبة للجدول الزمنى ولا يوجد اى معوقات لاعمال مبني مجلس المدينة الجديد .