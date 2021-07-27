رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.. تتيح الجمع بين معاشين

توفر وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، العديد من الخدمات لذوي الهمم، ومنها رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، لما لها من مزايا عديدة تتمثل في «الجمع بين معاشين، الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات، الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة، التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، الدمج في المدارس، والكشف المجاني في المستشفيات».

وأوضحت التضامن، أنّه بعد أن يسجل الشخص المستفيد طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال البوابة، ويتأكد من تسجيل البيانات بدقة، يتأكد أنّ الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم، مشيرة إلى أنّها أتاحت رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، وبعد التسجيل سيظهر للمستخدم رقم الطلب الخاص بالمستفيد.

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال البوابة الإلكترونية

ويتم الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية، من خلال رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، بعد الدخول لأيقونة الاستعلام عن رقم الطلب، وحال قبول الطلب، يحجز صاحبه موعدا من خلال أيقونة الحجز بالبوابة، ويتجه إلى مكتب التأهيل ومعه الأوراق والمستندات لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص به.

وبعد تقديم الأوراق، يحدد موعد للكشف من خلال موقع المجالس الطبية التابع لوزارة الصحة، والذي يكشف عن درجة ونوع الإعاقة، وتحديد معايير الاستحقاق للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحددت وزارة التضامن الأوراق المطلوبة لاستخراجها، كما يلي:

- تقرير طبي حديث.

- 3 صور شخصية.

- 3 صور طبق الأصل لشهادة الميلاد.

- 3 صور بطاقة شخصية.

- استمارة النت بطباعة موعد الحجز.

من جانبه، قال خليل محمد خليل، مدير الإدارة العامة لتأهيل ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنّه يتم توزيع بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية كافة.