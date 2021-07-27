روسيا تبدأ تجارب خلط لقاحي أسترازينيكا وسبوتنيك 5

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن روسيا وافقت على تجارب خلط لقاحي أوكسفورد - أسترازينيكا السويدي - البريطاني مع اللقاح الروسي سبوتنيك 5، وتمت الموافقة بالفعل على التجارب البشرية للقاح فيروس كورونا الذي يجمع بين لقاح أوكسفورد أسترازينيكا مع سبوتنيك 5 في عدد من الدول.

ووفقا لهيئة الأدوية الحكومية في روسيا، أعطت الحكومة الضوء الأخضر للمضي قدمًا في إجراء تجارب سريرية تجمع بين اللقاح السويدي البريطاني الذي ابتكرته جامعة أكسفورد، مع لقاح سبوتنيك 5 الروسي.

وكانت اللجنة الأخلاقية بوزارة الصحة، قد علقت في مايو عملية الموافقة على التجارب السريرية، وطلبت معلومات إضافية، ووفقًا لهيئة الأدوية الحكومية، ستجري خمس عيادات روسية تجارب من المقرر أن تنتهي في أوائل مارس 2022، ويتضمن لقاحا لقاح أوكسفورد أسترازينيكا وسبوتنيك 5، جرعتين، جرعة أولية وجرعة معززة، لكن لقاح سبوتنيك 5 يستخدم نواقل فيروسية مختلفة لجرعاته.

من جانبه، رحب صندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يروج لاستخدام لقاح سبوتنيك 5، بقرار المضي قدمًا في التجارب، وقال في بيان: «نحن نجري حاليًا تجارب سريرية مشتركة للجمع بين المكون الأول من لقاح سبوتنيك 5 ولقاح سبوتنيك لايت، مع لقاحات من شركات تصنيع أجنبية أخرى، وعلى وجه الخصوص، يمكن استخدام لقاح سبوتنيك لايت بالاقتران مع لقاح آخر لزيادة فعاليته بما في ذلك ضد المتغيرات الجديدة التي تظهر نتيجة تحور الفيروس».

وقالت مجلة «إنديان إكسبرس» الهندية، أن ما يسمى بجرعات النواقل الفيروسية، تستخدم فيروسات معدلة غير ضارة كمركبات أو ناقلات لنقل المعلومات الجينية التي تساعد الجسم على بناء مناعة ضد العدوى المستقبلية، تمت الموافقة بالفعل على التجارب البشرية للقاح فيروس كورونا الذي يجمع بين لقاحي أوكسفورد أسترازينيكا وسبوتنيك 5 في أذربيجان والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا والأرجنتين.