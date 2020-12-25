روسيا: لا آثار جانبية لدى 85% من متناولي لقاح «سبوتنيك 5»

أعلنت روسيا، اليوم، أن لقاح «سبوتنيك 5» ضد فيروس كورونا، لم يسبب أي آثار جانبية لدى 85% من الذين تم تطعيمهم به.

وأوضح مدير مركز «جامالي» الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينتسبورج، في تصريحات صحفية، أنه لم تسجل خلال 3 مراحل من الاختبارات السريرية أي آثار جانبية لدى 85% من الأشخاص الذين تم تلقيحهم، مؤكدا أنهم لا يواجهون أي عوامل إزعاج متعلقة بالتطعيم.

وأضاف «جينتسبورج» في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية، أن 15% من الأشخاص الذين تناولوا اللقاح سجل عليهم احمرار في نقطة الحقن، وصداع خفيف يختفي خلال يوم، وانزعاج معين في العضلات، موضحا أن الأثر الجانبي الأصعب الذي رصد هو ارتفاع الحرارة إلى مستوى 38 درجة.

وأشار مدير المركز إلى أن «سبوتنيك 5» لا يمثل أي خطر بالنسبة للأشخاص الذين تم تطعيمهم به، مشددا على أن استخدام هذا اللقاح لا يؤدي إلى أي آثار جانبية خطيرة، متابعا: «إن اختبارات سكان العاصمة موسكو، الذين فوق سن الـ60، اختتمت قبل عدة أيام، وتم اليوم استخلاص نتائجها العلمية، وتسليمها إلى وزارة الصحة».

ونوه ألكسندر جينتسبورج، إلى أن أن نتائج هذه الاختبارات جيدة جدا، ولا تتخلف عن نتائج الاختبارات التي أجريت على المتطوعين من الفئات العمرية الأخرى، خلال المراحل الثلاث لاختبارات اللقاح السريرية.

ورجح المسؤول الروسي أن قرارا سيتخذ في غضون الأيام القليلة المقبلة، بشأن إمكانية استخدام لقاح «سبوتنيك 5»، لتطعيم المواطنين فوق سن الـ18 دون أي قيود عمرية.

توقعات بإصابة 11.3% من السكان بكورونا

في سياق متصل، أظهرت توقعات في روسيا أن 16.6 مليون مواطن روسي (11.3% من السكان)، سيصابون بفيروس كورونا، بحلول نهاية ديسمبر الجاري.

وذكر بيان صادر عن البوابة التحليلية «سبير إيندكس»، التابعة للبنك الروسي «سبير بنك»، اليوم، أنه وفقا للتقديرات، سيصاب 16.6 مليون روسي أو ما يعادل 11.3% من السكان بالفيروس التاجي بحلول ديسمبر الجاري.

وأضاف البيان أن طلب المستهلكين سينخفض ​​بنسبة 5.8%، على أساس سنوي بسبب انخفاض الحاجة إلى الخدمات، بحسب وكالة أنباء «سبوتنيك».

وتوقع البيان أن ينمو الحجم الأسمي للرواتب في عام 2020 بنسبة 4.5%، على أساس سنوي بدون أن يتغير فعليا، مشيرا إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي ساهم في تحفيز نمو الإقراض، دون عواقب سلبية على التضخم.

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في روسيا منذ بدء الجائحة وحتى أمس الخميس إلى مليونين و963 ألفا و688 إصابة.