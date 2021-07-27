انفجار داخل مجمع للكيماويات في مدينة ليفركوزن الألمانية

هز انفجار في مجمع للكيماويات، مدينة ليفركوزن الألمانية، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى ارتفاع سحابة سوداء كبيرة في الهواء.

وقال مشغلو موقع «كيمبارك» الكيماوي في ليفركوزن، الذي يبعد حوالي 20 كيلومترًا شمال كولونيا على نهر الراين، إن سبب الانفجار لم يتضح بعد وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

وأشار مشغلو الموقع في بيانهم على «تويتر»، إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء وعربات الكشف عن التلوث، فيما لم تعلن الشرطة مزيدا من التفاصيل.

وذكرت صحيفة «كولنر شتات أنتسايغر»، أن الانفجار وقع في منطقة بويريغ، بالقرب من محطة حرق النفايات.

وتعتبر مقاطعة ليفركوزن، هي موطن شركة باير، إحدى أكبر شركات الكيماويات في ألمانيا.