«ألمانيا وكولومبيا وفلبين».. شواطئ الإسكندرية تجذب السياح الأجانب

بدأت شواطئ الإسكندرية في استرجاع دورها الريادي في جذب السياح الأجانب، بعدما اتجهت أنظار السياح إلى الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة خلال السنوات الماضية، واستطاعت أن تجذبهم هذا العام مرة أخرى، وهو ما شهدته خلال الأيام الماضية بوجود عدد من سياح دول ألمانيا وكولومبيا والفلبين.

سائحة ألمانية على شاطئ جليم بالإسكندرية

أحيت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، هذا العام شواطئ الإسكندرية مجددًا، بأن جعلتها شواطئ جميلة ونظيفة دون أي وجود لعمليات البلطجة وفرض الإكراميات، الأمر الذي سعوا على إبرازه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأتى ثماره.

وتجلت أولى الثمار في استضافة شاطئ جليم شرق الإسكندرية، لمواطن مصري وزوجته الألمانية وطفلهم، الذين أشادوا بالتنظيم والاستقبال، وهو ما رصدته الإدارة المركزية عبر مقطع فيديو للزوج المصري، لؤي حاتم، الذي أكد على نظافة الشاطئ وتقديم كافة سبل الخدمة والدعم من العمال.

سياح من كولومبيا والفلبين في شاطئ ستانلي

عقب استضافة الزوجة الألمانية، كانت شواطئ الإسكندرية على موعد مع استضافة مجموعة من السائحين، وبالتحديد من دولتي كولومبيا والفلبين، بشاطئ ستانلي شرقا، الذين أبدوا إعجابهم بحسن الاستقبال وبجودة الشاطئ والخدمات المقدمة عليه.

وقال أحد السائحين من دولة كولومبيا، عبر مقطع فيديو نشرته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبر كتابة الترجمة، أن كل شيء جميل على الشاطئ، وأنهم شعروا بالارتياح والخدمة التي وصفوها بكونها جيدة جدًا، ومنذ لحظة وصولهم وهم مستمتعين بالمكان والهواء والبحر كل شيئ مثالي، «مصر جميلة جدا».

كما أشار سائح من الفلبين إلى أن هذه المرة الأولى له بشاطئ ستانلي، وجاء لأخذ استراحة هو وزوجته، ورأى خدمة مميزة بالشاطئ وأفراد جيدين.