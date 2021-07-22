«أوبل» تعلن عن إتاحة «جراند لاند» الجديدة للطلب في ألمانيا

أعلنت شركة «أوبل» الألمانية، أن السيارة «جراند لاند» الجديدة، متاحة الآن للطلب في ألمانيا، بتصميم جديد، وتقنيات مبتكرة، ومجموعة من المحركات عالية الكفاءة، التي تتضمن إصدارات هجينة مدمجة.

وتقدم «أوبل جراند لاند» الجديد بالفعل، من خلال أحدث أنظمة المساعدة والراحة العالية، ويتميز الطراز الجديد منظومة إضائة جيدة مميزة بـIntelliLux LED Pixel Light و Night Vision، التي تظهر لأول مرة في أوبل جراند لاند الجديدة.

ويقول أندرياس ماركس، رئيس شركة أوبل ألمانيا، «إن سيارة أوبل جراند لاند الجديدة، سيارة الدفع الرباعي الرائدة لدينا، متاحة للطلب الآن، بتصميمها الرياضي الأنيق، من الداخل والخارج، وأنظمة المساعدة، ستسعد العملاء لديهم خيار محركات البنزين والديزل عالية الكفاءة، بالإضافة إلى المحركات الهجينة القوية مع أو بدون الدفع الرباعي الكهربائي».

وتشمل العناصر القياسية التحذير من الاصطدام الأمامي مع الكبح التلقائي للطوارئ، واكتشاف المشاة، ومساعدة الحفاظ على الممر، والتعرف على إشارات المرور واكتشاف النعاس، بالإضافة إلى التحكم في التطواف باستخدام محدد السرعة.

ويتميز التصميم الخارجي لـ«جراند لاند» الجديد بواجهة العلامة التجارية الجديدة في الداخل، ويحتوي متغير مستوى الدخول بالفعل على لوحة Pure التي تجمع بين مركز معلومات السائق مقاس سبع بوصات وشاشة لمس ملونة مماثلة الحجم لتشغيل Apple CarPlay وAndroid Auto عبر نظام المعلومات والترفيه للوسائط المتعددة.

ويتم تشغيل «جراند لاند» بمحرك حقن مباشر للبنزين سعة 1.2 لتر، يولد قوة 130 حصان مع علبة التروس اليدوية بست سرعات، وستتهلك السيارة معدل 6.2-5.8 لتر لكل 100 كيلو.

وتجمع «أوبل جراند لاند» النسخة الهجينة بين قوة محرك البنزين سعة 1.6 لتر بشاحن توربيني ومحركين كهربائيين لإنتاج طاقة للنظام تصل إلى 300 حصان.

وتبلغ السرعة القصوى لسيارة «جراند لاند هايبرد» 235 كم/ ساعة، مع تسارع يشبه السيارة الرياضية من 0 إلى 100 كم/ ساعة يبلغ 6.1 ثانية.