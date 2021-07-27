ضبط 56 قطعة سلاح ناري و116 قضية مخدرات وتنفيذ 50 ألف حكم خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (56 قطعة سلاح ناري، بحوزة 41 متهما).. وذلك على النحو التالي:

(9) بنادق آلية.

(5) بنادق خرطوش.

طبنجة.

(41) فردا محليا.

(10) خزائن متنوعة.

(165) طلقة مختلفة الأعيرة.

(157) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (50008) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالي:

(184) حكم جناية.

(14462) حكم حبس جزئي.

(3090) حكم حبس مستأنف.

(24187) حكم غرامة.

(8085) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم (3) متهمين، ارتكبوا (6) حوادث سرقات سيارات.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (116) قضية مخدرات، بإجمالي (118) متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (4٫530 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (3٫130 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2٫079 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (723 جراما).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (580 جراما).

كيمة من مخدر الفودو وزنت (397 جراما).

كمية من مخدر شابو وزنت (250 جراما).

كمية من مخدر الآيس وزنت (12 جراما).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (5 جرامات).

(1268) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (16) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (298) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة (6 سيارات).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24514) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.