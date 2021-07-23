الداخلية توجه قوافل طبية ومساعدات إنسانية لأهالي الواحات البحرية «فيديو»

نظمت وزارة الداخلية، قوافل طبيبة ومساعدات عينية لأسر القرى في الواحات البحرية بالجيزة، في إطار مبادرة «كلنا واحد» برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي القرى رعاية خاصة من خلال عدة مبادرات آخرها «حياة كريمة».

مساعدات عينية

وانطلقت قوافل وزارة الداخلية محملة بالمساعدات الغذائية، وتم توزيعها على المحتاجين في الواحات البحرية في سرادق مخصصة لهذا الغرض من قبل أجهزة الأمن، واتخذت فيها الإجراءات الاحترازية والوقائية من وباء كورونا، خلال قيام ضباط وأفراد الشرطة بتوزيع المساعدات على المحتاجين، ولاقت تلك التصرفات حالة من السعادة بقولهم: «عاشت مصر بجيشها وشرطتها، تحيا مصر يا ريس، الناس كلها فرحانة بهذا التصرف النبيل».

قوافل طبية

وقعت القافلة الطبية الكشف على مئات المواطنين بالمجان، وصرف ما يلزم لهم من أدوية أيضًا، وساهم أفراد القافلة من الضباط في مساعدة كبار السن ونقلهم إلى أماكن العيادات الطبية الميدانية لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

بطاقة الرقم القومي

وقدم أفراد القافلة خدمات استخراج بطاقة الرقم القومي من خلال مجموعة من الموظفين والضباط التابعين للأحوال المدنية، وتم نقل كبار السن بسيارات مجهزة إلى مكان استخراج بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد، وغيرها من الخدمات التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.