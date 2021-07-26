صحف تونسية: تكليف مدير الأمن الرئاسي بتسيير وزارة الداخلية

أفادت صحف تونسية، منها «بيزنس تونس»، بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد، قام بتكليف مدير الأمن الرئاسي، خالد اليحياوي، لتسيير وزارة الداخلية، بعد أن قرّر تجميد عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، والذي كان متواجدا في قصر قرطاج وغادره بعد أن أعلن قيس سعيد عن قراراته.

وكان رئيس الجمهورية بعد حالة الغليان التي سادت أمس، واندلاع الاحتجاجات المتزامنة في كلّ الولايات، قرّر بعد عقد اجتماع طارئ ضمّ قيادات أمنية وعسكرية مساء الأحد، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب وذلك استنادا للفصل 80 من الدستور.

كما قرر الرئيس التونسي، تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، على أن يُشرف بنفسه على كلّ اجتماعات المجالس الوزارية. أيضا قرّر رفع الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العمومية لمتابعة كلّ الذين تتعلّق بهم قضايا وشبهات فساد.

نشر هذه القرارات خلقت الفرحة والبهجة في صفوف كلّ التونسيّين حيث جابت عشرات السيارات شوارع بعض أحياء تونس العاصمة مثل حي النصر والمرسى والمنيهلة وتعالت الزغاريد في الشوارع مع استعمال صفارات السيارات مع التصفيق.