أشلاء فتاة في أكتوبر.. الصديقة الخائنة وراء الحادث بمساعدة الزوج

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أشلاء فتاة في أكتوبر، حيث تبين أن أشلاء الفتاة لمضيفة تعمل في ملهى ليلي، بمنطقة العجوزة، وأن صديقتها استدرجتها لزوجها؛ لاغتصابها انتقاما منها بسبب خلافات بينهما في العمل بالمهلى: «كان خلافات على الزبائن».

وتمكنت القوات الأمنية، من كشف غموض واقعة قتل فتاة على يد صديقتها وزوجها، وتم ضبطهما والتحفظ عليهما، وأمر اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، بإحالة المتهمين للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.

أشلاء فتاة في أكتوبر

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التى جرت تحت إشراف العميد علاء فتحى رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر مفتش أكتوبر، عن أن بداية جريمة أشلاء فتاة في أكتوبر، كان عن طريق المتهمة، تعمل فى ملهى ليلي، على علاقة صداقة بالمجني عليها، قامت باستدراج صديقتها بحجة قضاء سهرة حمراء وأثناء وجودها فى المنزل حاول زوج المتهمة، اغتصابها، فقاومته فتخلص منها خنقا، واستعان بزوجته وقطعا الجثة بالساطور والخنجر والتخلص منها فى الطريق العام بواحات البحرية فى اكتوبر.

النيابة تباشر التحقيق

وعقب الانتهاء من التحقيق والمعاينة، تم ضبط المتهمين، وسجلت القوات اعترافات تفصيلية لهما، وأمر اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، باستخراج باقي أشلاء الجثة وتم التحفظ عليها، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، فى واقعة أشلاء فتاة في أكتوبر، وبدأت في استجواب المتهمين وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.