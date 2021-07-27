جامعة أسيوط تستقبل لجنة تحكيم مشروعات تخرج كلية الفنون الجميلة

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء لجان تحكيم مشروعات تخرج الدفعة الأولي من طلاب أقسام التصوير والديكور والجرافيك بكلية الفنون الجميلة للعام الجامعي 2020 / 2021، في حضور الدكتور محمد حلمي وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث , والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف التخصصات .

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن بالغ سعادته لاستقبال هذه الكوكبة المتفردة والقامات الكبيرة من رواد الفنون بمختلف تخصصاتهم وهو ما يعد إضافة وقيمة ثمينة لمشروعات تخرج طلاب الدفعة الأولي من الكلية، مشيداً بمدي الإبداع والتميز اللائق لشباب الكلية الذين استطاعوا وضع بصمات حقيقة وإضافة أبعاد جديدة في أعمالهم الفنية معتمدين في ذلك علي العديد من التقنيات المستحدثة التي تقوم علي التطور التكنولوجي المساير للسوق العالمي , ومهنئاً إياهم علي وصولهم لهذه المرحلة النهائية بتفوق ونجاح ملموس .

وأكد تميز كلية الفنون الجميلة وتفردها في العمل علي بناء وتنمية شخصية الطالب الجامعي مما يخلق منه شخصاً أكثر عطاء وإيجابية، فضلاً عن مواكبتها لكافة المحافل الفنية والإبداعية علي مختلف المستويات المحلية والدولية وذلك إيماناً منها بأهمية الفن كقيمة ثقافية تسهم في عملية إحياء ونهضة المجتمع وإثراء المواهب الطلابية وتنميتهما .

قسم الجرافيك تضمن مشروعات 15 طالب

وفي سياق متصل أجري الدكتور أحمد المنشاوي جولة تفقدية داخل معارض مشاريع تخرج الطلاب وذلك برفقة لجان التحكيم المتخصصة في كل مجال والتي بدأت بقسم الجرافيك , حيث تضمنت مشاركة 7 طلاب في تخصص التصميم المطبوع و 8 في فنون الكتاب وتناولت عدة موضوعات.

و ضمت لجنة التحكيم لقسم الجرافيك الدكتور صالح عبد المعطي الأستاذ المتفرغ لقسيم الجرافيك بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد علي خاطر الأستاذ المتفرغ بقسم التصميم المطبوع بجامعة المنيا، والدكتور أشرف عبد الفتاح أستاذ الرسوم المتحركة وفن الكتاب بجامعة حلوان، والدكتور محمد محمد غالب أستاذ الرسوم المتحركة وفن الكتاب جامعة حلوان، والدكتور أحمد محي حمزة أستاذ الرسوم المتحركة جامعة الأقصر، والدكتور عبد الرحمن عبد الحميد الجندي رئيس قسم الرسوم المتحركة جامعة المنيا , والدكتورة وفاء عبد المقصود رئيس قسم الجرافيك جامعة الأقصر، والدكتور أيمن قدري أستاذ مساعد التصميم المطبوع جامعة الأقصر، والدكتور علي شعبان الأستاذ المساعد بقسم التصميم المطبوع جامعة المنيا، والدكتور عبد السلام سالم الأستاذ المساعد بقسم التصميم المطبوع جامعة المنيا .

قسم الديكور ضم مشروعات 45 طالبا

كما تفقد نائب رئيس الجامعة مشاريع تخرج طلاب قسم الديكور، بمشاركة 29 طالباً في تخصص العمارة الداخلية و 16 في تخصص الفنون التعبيرية والتي تناولت عدة تصميمات لبعض الفنادق