خدمات طبية لـ 56 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا تقديم الخدمات الطبية لـ 56 ألف سيدة من السيدات الحوامل، والتي تأتي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وذلك في إطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا.

وأوضح دكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الأمراض أهمها الفيروس الكبدى B ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى ، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين.

وأشار دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية و مركز طبى وذلك في جميع الإدارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

واستعرض الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، جهود مديرية الصحة في مواجهه فيروس كورونا، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، مؤكداً توافر أسرة الرعاية الطبية، وتوافر الأكسجين، حيث يجري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كما ناشد المحافظ، المواطنين الاستمرار في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من ارتداء الكمامات، والتباعد، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة اللحظية، وتكثيف حملات التطهير، والتعقيم، ورفع التراكمات، والاهتمام بأعمال النظافة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.