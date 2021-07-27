7مرشحين يتنافسون في انتخابات صندوق التأمين بجامعة المنيا

قال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة فتحت باب الترشح لعضوية 3 أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، لتنفيذ الآليات والرؤى التي تعظم المزايا المالية التأمينية الممنوحة لأعضائه،لافتا إلى تقدم 7 مرشحين، منهم 3 مرشحين للتنافس على مقعدين لأعضاء هيئة التدريس، و4 مرشحين للتنافس علي مقعد العاملين، وذلك بعد فتح باب الترشح على مدار 5 أيام تبعها ثلاثة أيام خصصت لتلقي الطعون والبت فيها بمقر إدارة الصندوق.

ومن جانبه أوضح الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في تصريح صحفي، اليوم، أنه ترشح لعضوية الصندوق من أعضاء هيئة التدريس الدكتور أحمد علي حسن الطوخي المدرس بكلية الزراعة، والدكتور محمد طه أحمد إمبابي الأستاذ المساعد بكلية السياحة والفنادق، والدكتورة هناء عبد الحميد الأستاذ بكلية التربية، بينما ترشح من العاملين سميرة سعد حبشي الموظفة بإدارة الموارد البشرية، وصلاح سيد يوسف العربي مدير إدارة المتابعة وتنفيذ المشروعات بالإدارة العامة، ونجيب فتحي نجيب مدير إدارة التأمين الاجتماعي بالجامعة، ومحمد محمد عبد الرحيم بإدارة الأمن الإداري.

وأشار «فرحات»، إلى أن الانتخابات سيتم إجرائها عقب انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها الأحد الأول من أغسطس القادم، والتي ستناقش ضمن جدول أعمالها الميزانية للعام المالي المنتهي في 31/12/2021، ومناقشة دراسة الخبير الإكتواري، وتعيين مراقب حسابات للصندوق.