عاجل.. النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار الوراق

أصدرت هيئة النيابة الإدارية، بياناً حول واقعة انهيار عقار حي الوراق، في الجيزة، وقالت النيابة إنه في ضوء ما رصدته إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، حيال ما جرى تداوله بوسائل الإعلام المختلفة، بشأن انهيار العقار رقم 3 شارع أبو النصر المتفرع من شارع القومية بالجيزة، والمكون من طابق أرضي وثلاثة أدوار متكررة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، فإنه وبالعرض على المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية قِبل المختصين بالأجهزة المعنية كان من شأنها وقوع الحادث.

وكان منزل مكون من 5 طوابق في منطقة وراق العرب، بمحافظة الجيزة، تعرض للانهيار صباح اليوم، وتوجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمعاينة العقار المنهار بحي الوراق.