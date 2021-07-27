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محافظة الجيزة: سكان عقار الوراق المنهار رفضوا تنفيذ قرار الترميم

مصدر: إصابة واحدة بين السكان ولا توجد حالات وفاة حتى الآن

كتب:

سلامة عامر
10:18 ص | الثلاثاء 27 يوليو 2021
انهيار عقار بـوراق العرب بالجيزة .. و"راشد" يتوجه لمعاينة الأضرار

انهيار عقار بـوراق العرب بالجيزة .. و"راشد" يتوجه لمعاينة الأضرار

قال مصدر بمحافظة الجيزة، إن العقار الذي انهار قبل قليل، في منطقة الوراق، صدر له قرار ترميم بشكل رسمي، في أبريل الماضي.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إنه جرى توجيه السكان بإخلاء العقار من أجل ترميمه، لكن السكان لم ينفذوا أعمال الترميم، كاشفًا عن إصابة ساكن واحد فقط، وعدم وجود متوفين حتى الآن.

وتوجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمعاينة العقار المنهار بمنطقة كفر السليمانية، بحي الوراق، لمتابعة الحادث.

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