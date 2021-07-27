محافظة الجيزة: سكان عقار الوراق المنهار رفضوا تنفيذ قرار الترميم

قال مصدر بمحافظة الجيزة، إن العقار الذي انهار قبل قليل، في منطقة الوراق، صدر له قرار ترميم بشكل رسمي، في أبريل الماضي.

وأشار المصدر لـ«الوطن»، إنه جرى توجيه السكان بإخلاء العقار من أجل ترميمه، لكن السكان لم ينفذوا أعمال الترميم، كاشفًا عن إصابة ساكن واحد فقط، وعدم وجود متوفين حتى الآن.

وتوجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمعاينة العقار المنهار بمنطقة كفر السليمانية، بحي الوراق، لمتابعة الحادث.