حماية المستهلك: الفاتورة مهمة عند الشراء.. و9 بيانات يجب أن تكون بها

شدد جهاز حماية المستهلك، على أهمية طلب الفاتورة عند شراء أي سلعة، حفاظا على حقوق المواطنين، خاصة أنّها تثبت حق المستهلك عند الاستبدال أو الاسترجاع، وتؤكد عملية الشراء بين البائع أو المورد وبين المستهلك أو المشتري، ويجب أن تحتوي الفاتورة على بيانات خاصة بعملية الشراء.

ما هي أهمية الفاتورة؟

الفاتورة تثبت التعامل والتعاقد بين المستهلك والمورد على منتج أو خدمة، وعلى المورد بناء على طلب المستهلك أن يقدم فاتورة دون تحميله أي أعباء إضافية مالية كانت أو غير مالية – ولا يعتبر إيصال البيان فاتورة.

هل يعتبر إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر فورية؟

أكد جهاز حماية المستهلك، أنّ إيصال الماكينة الآلية بالمتاجر يعتبر فاتورة إذا ورد بها اسم المورد وتاريخ التعامل.

تعريف المستهلك؟

يعرف القانون المستهلك، بأنّه «كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص».

تعريف المورد؟

يعرف القانون المورد بأنّه «كل شخص يقدّم خدمة أو إنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أحد المنتجات أو التعامل عليها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل عليها بأي طريقة من الطرق».

ويعتبر جهاز حماية المستهلك، هو الجهاز الحكومي الرقابي المعني بحماية حقوق المستهلك والذي أنشئ وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2006م ولائحته التنفيذية.

وأكد جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الرسمي، أنّ هناك عدة بيانات يجب أن تشملها الفاتورة، للتأكد من إتمام عملية الشراء بطريقة سلمية، مطالبا بالاتصال بـالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588 حال وجود أي شكاوى من المواطنين.

ما هي البيانات اللازم وجودها على الفاتورة؟

1. اسم المورد.

2. اسم المحل التجاري.

3. تاريخ التعامل أو التعاقد.

4. ثمن المنتج.

5. مواصفات المنتج.

6. نوع المنتج وطبيعته.

7. كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن.

8. موعد تسليم المنتج.

9. توقيع أو ختم المورد.