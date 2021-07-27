بروتوكول بين الإنتاج الحربي والدقهلية لتنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية

شهد المهندس محمد أحمد المرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة الدقهلية، بشأن تجديد التعاون بين الطرفين في عدد من المجالات، حيث وقّع البروتوكول الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار الوزير إلى أنّ البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات، حيث توفر الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي بموجب البروتوكول، العديد من الإمكانيات والخدمات التي تساعد على تنمية وتطوير محافظة الدقهلية، ومنها (إنشاء ورفع كفاءة مصانع تحويل المخلفات إلى سماد عضوي – إنتاج وتوريد الآلات المستخدمة لرفع المخلفات وتحسين البيئة – إنشاء ورفع الكفاءة للمباني والمنشآت ورصف الطرق - تجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية – توريد وتركيب وإنشاء نظم إنتاج الطاقة المتجددة والنظم الموفرة للطاقة والتجهيزات والأثاث وكاميرات المراقبة – توريد وتركيب محارق النفايات الطبية الخطرة وكذلك عربات ومعدات إطفاء الحريق – إنشاء وتنفيذ شبكات وبرامج قواعد البيانات الإلكترونية ونظم الإدارة والمتابعة الآلية) وغيرها من المجالات الأخرى.

أوضح أنّ سيتم تنفيذ هذه الخدمات، في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة مصر -2030، حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ هذا التعاون يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص، بما يعود بالنفع على المواطنين ويدفع عجلة العمل إلى الأمام، والاستفادة بما تمتلكه الجهات التابعة للإنتاج الحربي من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية، مؤكدا حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة طبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ثقته في إمكانيات شركات الإنتاج الحربي الموكل إليها تنفيذ بنود البروتوكول، نظرًا لما حققته من نجاحات في تنفيذ المشروعات التي يتم إسنادها لها بالجودة المطلوبة وفي التوقيتات المحددة، بما يتوفر بها من خبرات أهلتها لتكون شركات رائدة في المجالات كافة.

ولفت إلى أنّ المحافظة ستحدد بموجب البروتوكول، المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات المطلوبة، وإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركات الإنتاج الحربي، لتأدية دورها في تنفيذ تلك المشروعات، وذلك في إطار وضع المحافظة الاستراتيجيات والسياسات والخطط اللازمة للتطوير في المحافظة، بما يساهم في تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها.

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص الوزارة على توجيه مختلف الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظة الدقهلية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.