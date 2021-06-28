وزير الإنتاج الحربي: الأوتوبيس الكهربي المصري سيكون مكيفا

قال اللواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الأتوبيس الكهربي المصري، الذي وقعت الوزارة ممثلة في مصنع إنتاج وإصلاح المُدرعات «مصنع 200 الحربي»، اليوم، عقد تصنيعه مع شركة صناعة وسائل النقل MCV، والذي يُعد أول أوتوبيس كهربي مصري، سيكون مُكيفا من الداخل، وسيكون مزودا بكاميرات داخلية وخارجية بجميع وسائل الأمان للركاب.

مسافة سير الأوتوبيس الكهربي المصري

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات صحفية له منذ قليل على هامش توقيع «عقد التصنيع» بحضور وزراء التنمية المحلية والتجارة والصناعة والبيئة وقطاع الأعمال العام ومحافظ القاهرة، أن الأوتوبيس سيستطيع السير لمسافة تتراوح بين 300 إلى 350 كيلو متر دون الحاجة لإعادة الشحن، كما أنه سيوفر تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة تصل لـ60% عن الأوتوبيس التقليدي.

وأوضح الوزير، أن الأوتوبيس قدرته 266 حصانا، ويستغرق فترة مقدارها ساعتين ونصف حتى يجري شحن بطاريته الكهربائية بالكامل ليستطيع السير لمسافات طويلة.

سعة الأوتوبيس الكهربي المصري

وأشار الوزير إلى أن الأوتوبيس مزود بـ49 مقعدا، إلا أن طاقته الاستيعابية القصوى قد تصل لـ80 راكبا استنادا لمساحته، والأماكن التي يستطيع الأشخاص التواجد فيها بداخله.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن القدرة التصنيعية السنوية للأتوبيسات الكهربائية من هذا الطراز، الذي يُسمى ««SETIBUS، ستكون 250 أوتوبيس في العام الواحد.

موعد تصنيع الأوتوبيس الكهربي المصري

وردا على سؤال بشأن إمكانية إحلال الأوتوبيسات الحالية العاملة بالسولار بهذا الأوتوبيس الكهربي، قال الوزير إن هذا الأمر قد يحدث بشكل تدريجي، موضحا أن أول أوتوبيس سيجري تصنيعه خلال 3 أشهر من الآن.

تصنيع شاسيه الأوتوبيس الكهربي المصري محليا

من جانبه، قال المهندس كريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV، إنه بموجب التعاقد الموقع بين وزارة الإنتاج الحربي وشركته سيجري تصنيع «شاسيه» الأوتوبيس الكهربي بشكل كامل في مصر، موضحا أنه سيجري استيراد البطارية الخاصة به من الخارج.

وأضاف «غبور»، في تصريحات صحفية له عقب توقيع التعاقد، أن انتشار هذا الأوتوبيس في مصر سيقلل من الانبعاثات الضارة جدا على صحة الإنسان التي تنتجها الأوتوبيسات القديمة، موضحا أن الأوتوبيس الكهربي سيكون له آثار إيجابية على البيئة.