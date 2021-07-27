ضبط 10180 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وإحالة 38 للنيابة العامة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال 24 ساعة، عن ضبط 10180 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ10142 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 38 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما جرى تحرير 846 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المحددة، وضبط 223 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالي مضبوطات 1576 أرجيلة. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.