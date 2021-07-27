أورمان كفرالشيخ تنتهى من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجا

انتهى مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفرالشيخ من توزيع لحوم 30 عجلا بلديا تم ذبحها خلال أيام عيد الأضحى المبارك حتى عصر أخر أيام التشريق .

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، أنه فور انتهاء مرحلة الذبح تم البدء فى مرحلة التعبئة ثم التوزيع حيث انتهت من توزيع اللحوم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بـ 27 قرية وهى قرى «أبوسكين والزعفران وكوبرى7 مركز الحامول، وقرى قراجة والمعلم ابراهيم والقنطرة ومخزن الزيت مركز كفرالشيخ، ومدينة بيلا وقرى عزبة على فريد والجرايدة وحى المحكمة مركز بيلا، ومدينة مطوبس وأرض نافع، وقرى الوزارية والرغامة وكوبرى الزاوية مركز الرياض، وقرى سنديون وشارع الفتح والسالمية مركز فوه، ومنشية عباس مركز سيدى سالم ، وقرية الخاشعة مركز بلطيم، وكفرالجزاير مركز قلين، ومدينة البرلس».

وأوضح «شعبان»، أن لحوم الاضاحى البلدية التى تم توزيعها في محافظة كفرالشيخ تم اختيار رؤوس الماشية التى تم ذبحها بعناية شديدة وبما وافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية .

وأضاف أن الجمعية قامت صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بذبح رؤوس المواشي المستوردة ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها الى مصر وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت اشراف المراكز الاسلامية فى البلاد المستورد منها اللحوم، يأتى ذلك ضمن مشروع صك الاضحية الذى تطلقه الجمعية .

وأشار إلى أن الجمعية تحرص ان تتم جميع المراحل التى تمر بها لحوم الاضاحى منذ اختيار الماشية الى وصول اللحوم الى مستحقيها ان تتم كل هذة المراحل وفق أحدث الطرق العالمية وتحت رقابة مباشرة من الجمعية

يذكر أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريباً وان حصة محافظة كفرالشيخ من المستورد 28 الف كيلو لحوم توزع على القرى والنجوع بعد وصولها الى مصر مباشرة .