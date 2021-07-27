تعمل معلمة بشبرا الخيمة.. تفاصيل وفاة مراقبة ثانوية عامة بالقليوبية

كشف بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ملابسات واقعة وفاة مدرسة بشبرا الخيمة أثناء توجهها للمراقبة في امتحانات الثانوية العامه بمدينة القناطر حيث لقيت مصرعها بعد أن صدمتها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق الدائري لاستقلال المواصلات.

وأضاف البيان أن الفقيدة تدعي سهير محمد إبراهيم وتعمل بمدرسة السيدة خديجة الثانوية بنات بإدارة غرب شبرا الخيمة وكانت في طريقها للعمل كمراقبة ثانوية عامة بلجنة مدرسة حسن طاهر الثانوية المشتركة بإدارة القناطر الخيرية التعليمية.

فيما نعت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، المدرسة الراحلة، اليوم الثلاثاء وتقدم الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح ابراهيم وكيل المديرية، وجميع القيادات التعليمية والتنفيذية بالمديرية، بخالص العزاء إلى أسرة المدرسة.

وقال وكيل الوزارة إنه يتقدم بخالص التعازي لأسرة المدرسة ضحية الحادث مؤكدا أنه أصدر تعليمات فورية بتوفير كافة أوجه الرعاية والمساعدة والدعم لاسرتها وذويها وسرعة إنهاء إجراءات دفن الجثمان وتسليمه لأسرتها بعد إستصدار قرار النيابة بالتصريح بالدفن مؤكدا أن الحادث وقع صباح اليوم خلال عبور الفقيدة الطريق الدائري بمنطقة نزلة ام بيومي بسبب سيارة مسرعة حيث كانت في طريقها للقناطر الخيرية لاداء مهمتها في المراقبة في إمتحانات الثانوية العامه موجها خالص التعازي لذويها وزملائها واسرتها

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة أم بيومي، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة سهير محمد إبراهيم مدرسة.

بالفحص تبين أن المتوفاة كانت في طريقها للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة، بإحدى لجان مدينة القناطر الخيرية وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضرل بالواقعة وصرحت النيابة بالدفن.