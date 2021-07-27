تقدم جامعة أسيوط 227 درجة وفق تصنيف «ويبومتريكيس الإسباني»

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن نجاح الجامعة في إحراز تقدم علمي عالمي بتحسين ترتيبها 227 درجة بين أفضل جامعات العالم وفق ما أعلنه تصنيف «ويبومتريكيس»، الأسباني لتقييم يوليو 2021، وذلك بالإضافة إلى احتفاظها بترتيبها محليا كأفضل خامس جامعة مصرية حكومية بعد جامعات القاهرة، والإسكندرية والمنصورة، وجامعة عين شمس.

وذكرالدكتور طارق الجمال، في تصريح صحفي، اليوم، أنه وفق المعلن لتصنيف «ويبومتريكيس»، للجامعات، جاءت جامعة أسيوط في المرتبة 18 على مستوي العالم العربي، وكذلك في المرتبة 22 على مستوي الجامعات الإفريقية.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة أسيوط احتلت المرتبة 1325 بين أفضل جامعات العالم مقارنة بأخر تصنيف سابق الذي احتلت فيه الجامعة المرتبة 1552 عالميا في نفس الشهر من العام الماضي وهو ما يعنى تقدم الجامعة في الترتيب 227 درجة علي مستوي العالم.

وأضاف الدكتور أحمد المنشاوي أن تقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية حيث يغطي أكثر من 20000 جامعة وينشر منهم 16000 جامعة إلى جانب قيامه بتقييم نحو 72 جامعة مصرية والمعلن على موقعه الرسمي على التصنيف عبر شبكة المعلومات

https://www.webometrics.info/ en/search/Rankings/Assiut% 20type%3Aregion.

وفى سياق متصل أشار الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بجامعة أسيوط، أن تصنيف ويبومتريكيس يصدر على نحو نصف سنوي في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، ويهدف التصنيف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح، وهو تقييم نصف سنوي حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية ضمن المعايير التالية «الحجم - الإشارة إلى الأبحاث- الأثر العام».

تحسن الترتيب نتيجة لتطوير الموقع الالكتروني للجامعة

وكشف مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة بأن التطور الذي حصلت عليها جامعة أسيوط في هذا التصنيف لهذا العام إنما يرجع لاتخاذ إدارة الجامعة للعديد من الإجراءات الداعمة لتعزيز ترتيب الجامعة في هذا التصنيف تحت إشراف قطاع الدراسات العليا والبحوث وخاصة الإجراءات المرتبطة بتطوير الموقع الالكتروني للجامعة، وكذلك الاهتمام الجاد والملحوظ من قبل السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة فيما يتعلق بتحديث حساباتهم عبر محرك بحث جوجل سكولار، وأيضا الدور الفعال من قبل شبكة المعلومات بالجامعة ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات والمعاهد المختلفة وخاصة تلك الجهود التي بذلت في سبيل مساعدة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تحديث بياناتهم عبر الموقع الالكتروني لجامعة أسيوط، وعبر الموقع الالكتروني: جوجل سكولار.

ويسعد المكتب توجيه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والعاملين وفريق العمل بمكتب التصنيف الأكاديمي الدولي بالجامعة.