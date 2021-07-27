عمرو ياسين عن الإشادة بحجاب هداية ملاك: «الإنجاز مصري وملك للجميع»

علق الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، على حصول هداية ملاك لاعبة التايكوندو، على أول ميدالية لمصر، في أولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيقها الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث، على الأمريكية باييج ماكفيرسون، بنتيجة 17 / 6، في منافسات التايكوندو لوزن 67 كجم للسيدات.

وجاء تعليق «ياسين» على إحدى صفحات فيس بوك، التي أشادت باللاعبة والتزامها، خاصة أنها ترتدي الحجاب، ووصفتها بأنها بنت بسيطة ونموذج محترم وشخص ملتزم، حيث سجدت شكرا لله، بعدما فازت بالميدالية.

بدوره أشاد الفنان والسيناريت، باللاعبة، وكتب ردا على الصفحة: «كلامك سليم وهي مظهرها مشرف وراقية ولكن خلوا دايما الإنجاز المصري يبقى مصريا ملك الجميع».

وأضاف: «ملك كل من هو مصري، ملك المصري والمصريه المسلمين، والمسيحيين، المحجبة والمتبرجة، ملك كل مصري غني كان أو متوسط أو فقير.. ملك كل شخص يقدر ويحترم جنسيته وعلم بلاده».

وانضمت هداية ملاك، إلى قائمة اللاعبين المصريين الذين حصدوا ميداليتين في الأولمبياد، بعد فريد سميكة (فضية وبرونزية)، إبراهيم شمس (برونزية وذهبية)، وكرم جابر (ذهبية وفضية).

وكتبت «هداية» اسمها في سجلات التاريخ من خلال أولمبياد طوكيو الحالية، التي انطلقت الجمعة الماضية، وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل، حيث أصبحت أول رياضية عربية تحقق ميدالية في دورتين متتاليتين للأولمبياد، بعدما حصدت برونزية ريو دي جانيرو 2016، وطوكيو 2020.

وحققت مصر ثاني ميدالياتها البرونزية بعد فوز سيف عيسى لاعب التايكوندو، على منافسه النرويجي أندريه أورديمان، بنتيجة 12-4.