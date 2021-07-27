السكة الحديد: إعلان شروط مسابقة تعيين 1750 مهندسا خلال أيام

كشف مصدر مسؤول في وزارة النقل، عن إعلان تفاصيل وشروط مسابقة تعيين عدد من الفنيين والخريجين داخل هيئة السكة الحديد، طبقًا لحاجة العمل، من مراقبي أبراج إشارات وتحويلات وعمال مناورات وسائقين، ومهندسيين، وفنيين، مشيرا إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، يسعى إلى إعادة الانضباط داخل المنظومة، لتقليل حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم طرح مسابقة لتعيين 1500 فني من خريجي الدبلومات الفنية تخصص كهرباء وميكانيكا وإلكترونيات، و250 مهندسًا من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة أقسام الكهرباء والميكانيكا والاتصالات، وذلك للعمل على إحداث تطوير هائل داخل منظومة السكة الحديد.

ومن جهته، أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة لديها خطة طموحة للارتقاء بالعنصر البشري داخل منظومة السكة الحديد، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين الكفاءات في مناطق العمل، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، والحفاظ على حركة مسير القطارات، وتقليل الحوادث.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكة الحديد، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخير القطارات، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، بتكلفة 200 مليار جنيه.

وأشار وزير النقل، إلى أن جائحة فيروس كورونا، لم ولن تؤثر على تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، مؤكدا أنه شدد على عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية، قبل التشغيل، لضمان سير الرحلة بسلامة، وعدم حدوث أي مكروه للركاب المسافرين.