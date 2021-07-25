«نقل النواب» تعلن تنفيذ زيارات عشوائية لمحطات السكة الحديد

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم، بشأن عدم وجود مصاعد كهربائية أو مطالع ومنازل مخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بكل محطات السكة الحديد والمترو.

وطالبت النائبة هند حازم، بشباك حجز تذاكر بمحطات السكة الحديد لذوي الاحتياجات الخاصة، وتجهيز مكان للركوب، وأيضا وجود مكان لهم داخل القطارات.

وفي السياق ذاته، قال إيهاب أسعد مدير الأملاك بهيئة السكة الحديد، إن تجهيزات المداخل والمخارج وعمل أنفاق للانتقال بين أرصفة السكة الحديد، نقوم بالعمل عليها منذ 2008، لافتا إلى أنها ذات تكلفه ماليه مرتفعة.

وعلق النائب علاء عابد، قائلا: إنه «مهما كانت التكلفه فهي موش خسارة في إخوانا من ذوي الاحتياجات الخاصة»، مؤكدا أن اللجنه ستنفذ زيارات عشوائية لمحطات السكة الحديد، للمتابعة على الطبيعة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الدولة تنفق المليارات على الطرق والكباري، للحفاظ على حياة المواطن، فما بالك بما يقرب من 15 مليون مواطن مصري من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال النائب خالد عبد المولى، أن هيئة السكة الحديد ليس لديها إرادة حقيقية لتنفيذ مطلب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مصاعد ومطالع ومنازل، لهم داخل محطات السكة الحديد، حيث إنه حسبما ذكر مسؤول الهيئة في كلمته أمام اللجنة، أنهم بدأوا منذ 2008 ولم يتم تنفيذها، مؤكدا أن التكلفه ليست باهظة، كما ذكر مسؤل الهيئة في كلمته، وأن الهيئة لو كانت بدأت بالمحطات الأم وبعدها المراكز، كانت انتهت، حيث أنها بدأت العمل منذ 13 عاما، كما ذكر المسؤول في كلمته.

وقال خليل محمد خليل مسؤل وزارة التضامن، إن المادة رقم 30 من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، ألزمت هيئة النقل والمواصلات والسكة الحديد، بتسهيل إجراءات سير أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس هيئة السكة الحديد، نظرا لأن ردود مسؤلي وزارة التضامن والهيئة العامة للسكة الحديد، ليست لها جدوى على أرض الواقع، ولم تقدم حلولا للمشكلة، وبالتالي يتم التأجيل لحين حضور وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس هيئة السكة الحديد، حتى نحقق خطوة على أرض الواقع.