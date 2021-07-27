وزير قطاع الأعمال: تأسيس شركات جديدة يحقق قيمة مضافة للاقتصاد

تتجه شركات قطاع الأعمال العام، إلى تأسيس شركات جديدة تحقق طفرة اقتصادية تساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، حيث قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة الشركات القابضة تتجه إلى تأسيس شركات جديدة في قطاعات التأمين الصحي والغزل والنسيج.

وأضاف «توفيق»، لـ «الوطن»، أن خطته تعتمد على تأسيس الشركات التي تحقق عائدا وقيمة مضافة حقيقية تصب في النهاية في صالح الناتج المحلي المصري، وليس بغرض التأسيس فقط، مشيراً إلى تأسيس شركة لتسويق منتجات شركات الغزل التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج عالمياً، علاوة على اتجاه الشركة القابضة للتأمين لتأسيس عدد من الشركات الجديدة.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022 الشهر الحالي، ووفقاً لبيان صحفي سابق، أعلنت الجمعية أن مشروع الموازنة يستهدف استكمال خطوات النمو والتوسع المتكامل لشركة مصر القابضة للتأمين، سواء في النشاط التأميني من خلال تطوير الخدمات التأمينية للشركات التابعة، أو ابتكار واتباع طرق سريعة وتفاعلية مع العملاء، وكذلك في مجال الاستثمارات المالية من خلال تنفيذ سياسات استثمارية جديدة ومرنة، وانتهاج أسلوب احترافي لإدارة أكبر محفظة استثمارية مؤسسية في مصر.

وأشار البيان إلى أنه في مجال تأسيس الشركات الجديدة، احتوت الموازنة على شركة مصر للتأمين التكافلي «حياة»، التي يسعى لتأسيسها أقوى تحالف في السوق، مكون من شركة مصر القابضة للتأمين و(مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري وبنك مصر)، ومازالت تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة للمساهمة في صناديق استثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار العقاري.

وفي مجال النشاط العقارى، أكد البيان أن المجموعة تسعى من خلال امتلاكها أكبر محفظة عقارات مؤسسية في مصر، لتنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى استعادة القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.